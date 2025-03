Notizie.com - Bonus Tari 2025, arriva l’agevolazione: come funziona e a chi spetta

Leggi su Notizie.com

È stato pubblicato, nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, il Dpcm il cui testo prevede lo sconto sulla(Tassa sui rifiuti):la misura e a chiun’importante novità per i contribuenti italiani. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 24 delche introduce unper la, la tassa sui rifiuti che serve a coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.e a chi(Notizie.com)La misura prevede uno sconto del 25% sull’importo della tassa che sarà rivolto solo alle famiglie in possesso di determinati requisiti. Per ottenerenon sarà necessario presentare una specifica domanda, ma scatterà in automatico secondo una determinata procedura che dovrà essere definita da un provvedimento dell’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), atteso già nei prossimi giorni.