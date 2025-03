Leggioggi.it - Bonus genitori separati, dopo 4 anni sbloccato il contributo da 800 euro mensili. Cosa succedere ora

Un’odissea durata 4quella del, condita da una buona dose di inerzia burocratica. fatto sta che le famiglie separate richiedenti, rimaste a bocca asciutta dal 2021, possono ora sperare di ricevere gli 800spettanti di diritto. Si parla delintrodotto nell’era Draghi, quando la pandemia Covid aveva messo in ginocchio cittadini e famiglie italiane, soprattutto dal punto di vista economico. Motivo per cui l’allora governo aveva introdotto unmassimo di 9600, destinato a, divorziati e non conviventi in stato di bisogno (ovvero con reddito non superiore a 9.174). E’ stato introdotto all’alba dello scoppio della pandemia Covid, per aiutare le famiglie in difficoltà economica, perché non hanno ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore.