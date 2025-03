Lettera43.it - Bonus bollette, Arera consiglia ai nuovi beneficiari di chiedere al più presto l’Isee

Il2025 da 200 euro rappresenta un sostegno per le famiglie con un Isee fino a 25 mila euro, introdotto per alleviare il peso del rincaro energetico.(Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)aidi presentare al piùaggiornato per evitare ritardi nell’erogazione del contributo.Quando verrà accreditato ilInterruttore della luce elettrica (Getty Images).Secondo il decretoapprovato il 28 febbraio, infatti, ilverrà accreditato automaticamente a chi avrà già presentato la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) all’Inps. L’erogazione è prevista nel secondo trimestre del 2025 (aprile-giugno) per chi ha già trasmesso la documentazione. Chi presenterà la Dsu successivamente riceverà il contributo nel primo trimestre utile dopo la presentazione.