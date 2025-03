Thesocialpost.it - Bologna, travolto da un’auto da un pirata. L’appello di Niccolò: “Vivo per miracolo, costituisciti”

, un ragazzo di 24 anni, ha deciso di lanciare un appello pubblico per trovare il responsabile dell’incidente che lo ha lasciato gravemente ferito. Il giovane è stato investito mentre era in scooter lo scorso 30 gennaio in via Mattei, a, intorno alle 18. L’automobilista che lo hanon si è fermato e ha continuato a correre, lasciandolo lì ferito. “Chiedo alla persona che mi ha ridotto così di guardarmi bene e di farsi un esame di coscienza e di costituirsi alle forze dell’ordine. Sonopere purtroppo la mia vita ora è sospesa tra sofferenza fisica e mentale, mentre tu giri indisturbato per la città”, ha dichiaratodurante un intervento in un programma televisivo.La madre del giovane, Maria Peluso, 50 anni, ha raccontato in un’intervista il dramma vissuto dalla famiglia.