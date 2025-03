Ilrestodelcarlino.it - Bollette in Emilia Romagna, quanto hanno speso i cittadini nel 2024?

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 marzo 2025 -le famiglie inper lenel? Secondo l’analisi di Facile.it in media per ledella luceversato 799 euro mentre per quella del gas circa 1.613 euro. Facendo un calcolo quindi ipagato più o meno 2.413 euro, vale a dire addirittura il 13% in più rispetto alla media nazionale (che corrisponde a 2.134 euro con 795 per quella della luce e 1339 per il gas). Facendo invece un confronto con il 2023, a parità di consumi, inla bolletta elettrica è stata più leggera del 5%, mentre quella del gas è aumentata del 4%. Ecco l’andamento e l’analisi provincia per provincia. Bolletta elettricainL’analisi di Facile.it ha evidenziato che per l’elettricità considerando le province inla bolletta più pesante è stata a Modena.