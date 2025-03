Unlimitednews.it - Blitz contro rete del narcotraffico a Roma, 26 arresti

(ITALPRESS) – Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia, ae provincia, vasta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di. Disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di 26 persone, accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale di armi e rapina.IL VIDEO DELL’OPERAZIONE DEI CARABINIERISono stati raccolti gravi indizi in relazione all’esistenza di un’importantissimadel, attraverso cui venivano approvvigionate le più floride piazze di spaccio della Città (Tor Bella Monaca, Quarticciolo, Quadraro, Cinecittà, Tuscolano, Giardinetti, Primavalle e Casalotti) per un volume d’affari per decine di milioni di euro al mese.