Inter-news.it - Bisseck: «Obiettivo Mondiale! Bayern Monaco? L’Inter non teme nulla»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato di Germania,e anche Champions League. Il difensore nerazzurro ha risposto così al doppio confronto tra Inter e.PRIMA CONVOCAZIONE – Le ottime prestazioni con la maglia delhanno convinto il CT Julian Nagelasmann a convocare Yann Aurelper la prima con la Germania Maggiore. Il difensore nerazzurro ha commentato in questo modo alla Bild: «Quando sei qui per la prima volta, devi essere paziente. Gli altri ragazzi hanno già molta esperienza e probabilmente sanno un po’ meglio cosa vuole l’allenatore da loro. Quindi devo sperare che l’allenatore mi offra un’opportunità nel tempo, forse non subito».2026 – Poinon nasconde il suo sogno di giocare ilil prossimo anno: «Allora avrei 25 anni. Penso che sia una buona età per giocare in un grande torneo internazionale.