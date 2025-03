Internews24.com - Bisseck carica l’Inter: «Bayern Monaco? Loro forti ma non abbiamo nulla da temere! Sto imparando molto da Rudiger, il mondiale con la Germania è un obiettivo»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl difensore del, Yann, convocato dallain nazionale, si è espresso così proiettandosi alle sfide contro ilIntervistato dalla stampa tedesca dal ritiro della nazionale, il difensore del, Yann, ha parlato anche dei quarti di finale dei nerazzurri in Champions League contro il.I QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS CONTRO IL– «Ilha giocatori estremamente, sia in attacco che in difesa. Non sarà facile ma siamo in forma, ben allenati e nonda. Credo che possiamo sicuramente ottenere il risultato se facciamo la nostra prestazione in campo».SULLA NAZIONALE – «Quando sei qui per la prima volta, devi essere paziente. Devo prima imparare e devo dire che stodal leader di questa difesa che è Rüdiger.