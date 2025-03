Lanazione.it - Birra artigianale Toscana. Proposta di legge di Puppa

Si è tenuto a Rimini, nell’ambito di Beer & Food Attraction, un incontro tra il consigliere regionale Pd Mario, proponente delladi248 in materia di promozione e valorizzazione della filiera agroalimentare legata alla produzione regionale della, e i rappresentanti di Unioni nazionale e. L’obiettivo era raccogliere contributi e suggerimenti per rendere il testo normativo regionale più aderente alle esigenze del settore. "Laè un patrimonio da tutelare e promuovere – ha dichiarato Mario– e la nostradipuò diventare uno strumento strategico per sostenere i produttori locali, molti dei quali presenti in provincia di Lucca, incentivare l’uso di materie prime regionali e favorire nuove opportunità economiche nelle nostre aree rurali".