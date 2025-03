Bilato UniPd | Con Lpa aumento esponenziale rischio cardiovascolare

Ilgiornaleditalia.it - Bilato (UniPd): "Con Lp(a) aumento esponenziale rischio cardiovascolare"

'In studio molecole in grado di silenziare il gene per la lipoproteina (a)' Roma, 18 mar. (Adnkronos Salute) - "Nei pazienti che hanno già un livello disignificativo, perché presentano altri fattori diquali ipertensione, fumo di sigaretta e colesterolo Ldl al