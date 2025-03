Lanazione.it - Bibbiena, «Ancora incertezza per la riapertura del centro diurno»

Arezzo, 18 marzo 2025 – «Da mesi ormai seguiamo con attenzione la vicenda deldi, sollecitando risposte attraverso interrogazioni e accessi agli atti. Già in campagna elettorale avevamo espresso forti dubbi sulla scelta dell’amministrazione di trasferire il servizio nell’ex sede di Tuttosicurezza aStazione: un edificio con ampi spazi interni, ma senza aree verdi attigue e affacciato su una strada trafficata. Tuttavia, oltre alle criticità legate alla nuova sede, ciò che più preoccupa è il disagio delle famiglie, che dallo scorso luglio non possono più contare su un servizio essenziale. In attesa della nuova sede, la cooperativa ha cercato di garantire continuità con attività in esterna due giorni a settimana per ogni utente e il mantenimento delle terapie occupazionali per tre persone.