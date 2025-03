Oasport.it - Biathlon. Vittozzi, quanto manchi! L’Italia femminile senza podi per la prima volta dal 2012?

A oggi, la stagione 2024-25 delnon ha ancora visto alcuna italiana salire sulo nel settore. Né in Coppa del Mondo, né ai Mondiali. Dorothea Wierer, che per oltre un decennio ha mietuto una messe di successi e piazzamenti di prestigio, si è issata al massimo al 4° posto (mass start di Ruhpolding e sprint di Anterselva). Anche la staffetta si è attestata a ridosso del piedistallo più ambito del panorama sportivo,però salirci.I quasi 35 anni, i tanti impegni extra-sportivi e qualche malanno di troppo, hanno zavorrato l’altoatesina. Peccato, perché a gennaio si era notata un’incoraggiante crescita, purtropposeguito nel momento clou della stagione, anche per le ragioni appena esposte. Fermo restando come, con un pizzico in più di fortuna, la blasonata azzurra si sarebbe classificata nelle prime tre fra gli appuntamenti tenuti in Baviera e nel nativo Sud Tirolo.