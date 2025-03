Oasport.it - Biathlon, i convocati dell’Italia per Oslo: torna Passler, c’è una new entry al maschile

Da venerdì 21 a domenica 23 marzo si terrà aHolmenkollen l’ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di. In Norvegia andranno in scena tre gare individuali sia alche al femminile: venerdì le sprint, sabato gli inseguimenti e domenica le mass start. Fari puntati sui duelli per la Sfera di Cristallo tra la tedesca Franziska Preuss e la francese Lou Jeanmonnot e tra i padroni di casa Sturla Holm Laegreid e Johannes Boe.La Nazionale italiana verrà rappresentata ada dodici atleti (cinque uomini e sette donne),dal direttore tecnico Klaus Höllrigl: Tommaso Giacomel, Nicola Romanin, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Linda Zingerle, Martina Trabucchi, Samuela Comola, Rebeccae Michela Carrara.