Ilfattoquotidiano.it - Bevono slushy drinks e finiscono d’urgenza in ospedale: tanti casi di bambini sotto i 4 anni con intossicazione da glicerolo. L’allarme degli esperti

Vivacemente colorate, le slushies – in sostanza dei semifreddi dolci aromatizzati alla frutta – sono particolarmente attrattive per molti. Purtroppo, visto che a causa del contenuto di, un composto chimico dal sapore molto dolce usato per evitare che il liquido raggiunga lo stato solido, possono rivelarsi estremamente pericolose per i più piccoli. Lo dimostrano moltididi 2-4portatiincon una vera e propriada(o glicerina, E422). Il 17 marzo, per esempio, il Daily Mail riportava il caso della piccola Marnie di 4che, poco dopo aver bevuto una di queste bevande, appariva poco reattiva e non rispondeva più, fino a perdere i sensi. Al pronto soccorso, i medici riuscirono a farle riprendere conoscenza solo dopo 25 minuti e dovettero trattenerla inper tre giorni.