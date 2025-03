Ilfattoquotidiano.it - “Betsy non è morta l’11 febbraio, mi ha chiamato il giorno dopo”: svolta shock nelle indagini sulla morte di Gene Hackman e della moglie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continua il “giallo”diArakawa.le dispute legate all’eredità, ora emergono dubbi e perplessitàdata di scomparsadonna. Se in un primo momento si era constato il decessoper viasindrome polmonare da hantavirus, la nuova affermazione smentirebbe quanto riferito dal medico legale di Santa Fe, New Mexico. “Arakawa non èperché ha telefonato alla mia clinica privata il 12”, scrive il Daily Mail, riportando le parole di un dottore.“La signorami avevaun paio di settimane primasuaper chiedermi di far fare un ecocardiogramma a suo marito. Aveva fissato anche un appuntamento”, rivela il dottor Josiah Child, direttore del “Cloudberry Health” di Santa Fe.