Internews24.com - Bergomi: «L’Inter ha dato una bella spallata all’Atalanta, ora lo Scudetto è più difficile…»

di Redazione: «hauna, ora loè più difficile.» Le parole dell’ex difensore nerazzurroIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Beppe, ha parlato cosi della vittoria delsull’Atalanta:SI E’ PRETESO TROPPO D?- «Quando vinci l’Europa League, fortifichi la mentalità di continuare a vincere. Quando fai una striscia di undici vittorie di fila, cominci a pensarci tu e ci pensa anche chi vede, commenta. Quando batti la Juve 4-0 e affronticon la possibilità di essere prima, hai diritto di pensare alloe dai il diritto di pensare che tu lo possa vincere. Possa, non debba: né illusione né disillusione»GASPERINI HA PARLATO DI NESSUN RIDIMENSIONAMENTO– «Ha ragione.non è la Juve, eppure nel primo tempo l’Atalanta ha fatto bene: è andata subito in difficoltà, ma poi ha preso in pugno la partita.