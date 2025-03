Juventusnews24.com - Bergomi durissimo: «La Juventus perde 4-0 in casa, va a Firenze e ne prende altri tre! Squadra piatta»

di RedazioneNews24, ex calciatore dell’Inter ed ora opinionista, ha rilasciato queste dichiarazioni sulladopo Atalanta e Fiorentina.Giuseppeè stato intervistato da La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta dell’Atalanta contro l’Inter. Nei suoi discorsi, l’ex calciatore ed ora opinionista ha tirato in ballo anche la.ATALANTA ANCORA IN LOTTA? – «Quando vinci l’Europa League, fortifichi la mentalità di continuare a vincere. Quando fai una striscia di undici vittorie di fila, cominci a pensarci tu e ci pensa anche chi vede, commenta. Quando batti la Juve 4-0 e affronti l’Inter con la possibilità di essere prima, hai diritto di pensare allo scudetto e dai il diritto di pensare che tu lo possa vincere. Possa, non debba: né illusione, né disillusione».