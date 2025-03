Lanazione.it - «Benvenuto al nuovo direttore generale dottor Torre, contenti per la conferma del dottor Luatti»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 marzo 2025 – «alper ladel». L'assessore Menichella sulla situazione sanitaria in Valtiberina Periodo di importanti cambiamenti ma anche di piacevoli conferme nella sanità provinciale e di vallata. Di recente si è registrata la nomina deldella Usl sud-est, incarico andato alMarcoche prende il posto delAntonio D’Urso trasferitosi in Trentino. Su questa novità interviene l’assessore a sanità e sociale di Palazzo delle Laudi Mario Menichella. “Incontreremo a Sansepolcro il neoil prossimo 27 Marzo, quando arriverà in Valtiberina per visitare l’ospedale ed incontrare i sindaci” dice Menichella “Le istituzioni di vallata condividono la scelta di Giani, che per la nomina ha tenuto conto della competenza e della professionalità della persona e non degli equilibri politico - territoriali tra Arezzo, Grosseto e Siena.