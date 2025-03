Anteprima24.it - Benevento, espulso straniero irregolare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato dinella giornata di ieri ha proceduto nei confronti di un cittadino di nazionalità tunisina irregolarmente soggiornante nel territorio nazionale.Lo stesso, già detenuto per i reati di rapina e ricettazione, dopo l’adozione del decreto di espulsione del Prefetto die di decreto del Questore didi trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Brindisi, è stato accompagnato da personale della Polizia di Stato presso quel centro ove permarrà per il tempo strettamente necessario all’accompagnamento alla frontiera.L'articoloproviene da Anteprima24.it.