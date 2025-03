Anteprima24.it - Benevento, alla seduta a porte aperte buone indicazioni da Meccariello e Pinato: assente Manfredini

Tempo di lettura: 2 minutiquesto pomeriggio all’Antistadio Imbriani, la prima da quando è tornato sulla panchina Gaetano Auteri. I giallorossi, dopo due giorni di riposo concessi dal mister, hanno iniziato la loro marcia di avvicinamentosfida contro il Picerno in programma lunedì 24 marzo. Lenotizie riguardanoche hanno svolto tutta lacon il resto del gruppo mentre solo lavoro differenziato per Sena, Berra e Ferrara, con gli ultimi due ancora alle prese con i postumi dei loro problemi di natura muscolare. Entrambi non ci saranno contro i lucani con mister Auteri che non potrà disporre nemmeno di Capellini, fuori per un turno di squalifica. All’Imbriani non si è visto Nardi così come(mal di schiena).anche Nunziante, impegnato con la Nazionale Under 19, motivo per il qualeha preso parte anche il portiere della Primavera Giangregorio.