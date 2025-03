Movieplayer.it - Belve Crime: Francesca Fagnani racconta vere "storie maledette" nello spin-off del suo show su Rai 2

Durante un'intervista,ha annunciato, lo-off del programma cult di interviste, votato alla cronaca nera.che belva si sente? Leosini, probabilmente. Almeno a giudicare dall'anteprima offerta in un'intervista alla Rcs Academy. La giornalista ha infatti annunciato, lo-off del suodi culto con un taglio decisamente noir. In un dialogo con Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera,ha colto l'occasione per annunciare quella che è un'assoluta novità rispetto al suo ritorno in TV, fissato per aprile. Novità assoluta del palinsesto ma non così inattesa: l'ideatrice e conduttrice diè infatti impegnata da anni nella cronaca nera e nel giornalismo d'inchiesta, legato soprattutto alla mafia italiana.