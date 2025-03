Pisatoday.it - Beach soccer, anche Fabio Pugliese in Nazionale

Leggi su Pisatoday.it

Nuovo convocato del Lenergy Pisa BS per lo stage di Tirrenia in programma dal 17 al 22 marzo 2025. Si aggrega al gruppo di Emiliano Del Duca, giovane pivot confermato in nerazzurro per la prossima stagione. Già protagonista del tris di amichevoli dell’ottobre 2023 con la.