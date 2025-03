Internews24.com - Bayern Monaco Inter, sold-out in poche ore per il settore ospiti? I dettagli

di Redazione-out inore il? Isulla sfida valida per i quarti di finale di Champions LeagueSale e cresce l’attesa per il match di Champions League tra, valido per i quarti di finale della massima competizione europea. Nerazzurri che, dopo aver eliminato il Feyenoord, si preparano alla sfida difficile contro la squadra di Kompany, con il primo atto previsto l’8 aprile all’Allianz Arena. Gara che a quanto pare sarà piena di tifosi del biscione.I biglietti per ildell’Allianz Arena didi Baviera, in vista della partita tradell’8 aprile, sono andati esauriti in pochissimo tempo. Il club dell’aveva avviato la vendita alle 10 di oggi, con un prezzo di 50 euro per ciascun biglietto, ma già intorno alle 11 il sito ufficiale della società riportava il messaggio “vendita terminata”.