Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, settore ospiti Allianz Arena sold-out in meno di un’ora!

La notte della Champions League si avvicina e la febbre perè ormai alle stelle. Il doppio confronto tra nerazzurri e bavaresi promette spettacolo ed emozioni, con in palio un posto in semifinale.BIGLIETTIPOLVERIZZATI – L’, dopo aver superato il Feyenoord agli ottavi con un doppio successo, si prepara ora ad affrontare un ostacolo ben più ostico: il. L’andata dei quarti di finale si disputerà l’8 aprile all’didi Baviera. I tifosi nerazzurri, consapevoli dell’importanza della sfida, si sono immediatamente mobilitati per sostenere la squadra in Germania. La risposta è stata travolgente: i biglietti per ildell’, messi in vendita oggi 18 marzo alle ore 10, sono andati esauriti indi. Il club nerazzurro aveva reso disponibili circa 3.