Internews24.com - Bayern Inter, Atalanta e Napoli fanno il tifo per i nerazzurri? La speranza delle inseguitrici passa dalla sfide di Aprile della squadra di Inzaghi

di Redazionepronte a tifare idiin Europa: i dettagliNell’edizione odierna di Tuttosport l’attenzione si è focalizzata sulla intensa corsa per il titolo di campione d’Italia, con ile l’a inseguire l’, attualmente capolista e in corsa anche per Coppa Italia e Champions League. QUESTIONE DI PRIORITA’ – «Tutti sanno che non è bello aggrapparsi alle disgrazie altrui, ma stavoltaci devono provare. E, per assurdo, tifare: serve che vadano in disgrazia Milan e, prossime avversarie nelle coppe. Il campionato, così com’è messo, è lontano da essere affar del duo inseguitore dei. L’ha dimostrato, proprio negli scontri diretti, una certa superiorità: a rigor di risultato, ma non solo.