Liberoquotidiano.it - "Basta, me ne vado". Tutti a bocca aperta: De Martino costretto a lasciare lo studio

Leggi su Liberoquotidiano.it

La partita più disastrosa di sempre quella di Affari Tuoi andata in onda lunedì 17 marzo. A giocare Momo per il Trentino Alto Adige con il pacco numero 10. Jennifer, una delle sue diciotto nipoti, lo accompagna nella partita: "Siamo una grande famiglia, ho cinque sorelle e un fratello". Già dai primi tiri si evince che quella del giovane è una partita iniziata nella maniera più sfortunata: via i 300mila euro, poi i 50mila e i 100mila. Stefano Dea quel punto propone il consueto ricorso alla meditazione: "Abbiamo limitato i danni. Via 5mila euro, ma il flusso rosso continua". La sfortuna poi continua a perseguitare Momo. "È un record negativo. Per nove tiri ti vengono offerti 4mila euro" fa sapere il conduttore di Rai dopo aver sentito al telefono il Dottore. Il concorrente, però, trita l'assegno e si lancia nell'impresa.