Basket Serie C. Scandiano bastonata. A sorpresa il Novellara vince il derby

L’E80 Castelnovo Monti (30) si mantiene al terzo posto della classifica superando nettamente in casa l’SG Fortitudo: 78-59 il punteggio per gli appenninici (nella foto Alex Mingotto), che fuggono via nel primo tempo e gestiscono il punteggio nella ripresa, trascinati da Liepins (14 punti) e Reale (12). Profondo rosso, invece, per l’Emil Gas(26), travolta 90-52 al PalaRegnani dalla Francesco Francia Zola Predosa (32): anche in questo caso la contesa è già decisa all’intervallo, dove i bolognesi sono avanti 49-24, con Riccò (10) unico in doppia cifra nelle fila scandianesi. Ilè appannaggio di(12), che coglie la sesta vittoria del suo campionato superando 82-77 in casa la Clevertech Montecchio (18), che sembrava favorita: a decidere il match in favore degli uomini di Tellini sono Folloni (22) e Morini (21), mentre dall’altra parte non bastano i 17 di Rovatti.