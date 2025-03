Sport.quotidiano.net - Basket serie C. Gli Angels hanno vita facile. Blitz dei titani a Porto Sant’Elpidio

Nuovo successo degli, checol fanalino di coda Ancona. La partita del PalaSgr finisce con un eloquente 94-62, con il primo tempo ancora non decisivo (47-36) e col terzo quarto invece che vede Santarcangelo dominare. Per la Dulca un significativo 26-4 in quei 10’, col parziale che al 30’ vede i giovanissimi ospiti affondare definitivamente (73-40). Da segnalare l’ottima prova di Niccolò Ronci. "Sono molto soddisfatto tanto della mia prestazione quanto dell’accoglienza dei miei compagni in squadra, grazie ai quali stasera ho messo a referto questi dodici punti – spiega il classe 2009 (nella foto) –. Con lo staff tecnico mi sono trovato subito a mio agio. All’inizio siamo stati un po’ carenti in difesa ma poi abbiamo trovato la quadra e abbiamo raggiunto la vittoria".