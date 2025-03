Ilnapolista.it - Baroni sotto esame: a Lotito non è piaciuta la comunicazione coi tifosi (Messaggero)

Gli ultimi risultati della Lazio in campionato non sono stati soddisfacenti (1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime 5 gare). La squadra di Marcoè scivolata fuori dalla zona Champions, al sesto posto, a -2 punti dal quarto occupato dal Bologna.: anon èla suaPresto ci sarà un confronto tra la dirigenza biancoceleste e il tecnico, che rischia ora il posto.Come riportato da Il:Claudioè nero e preferisce parlare solo di Flaminio e il nuovo stadio. Dribbling sulla figuraccia di Bologna. La Lazio è scivolata al sesto posto in un inquietante limbo tra paradiso e inferno. Dopo Bologna sono tutti in discussione eè finitoprocesso. Il suo sorprendente avvio di stagione aveva fatto urlare al miracolo, ma non è stato gestito al meglio.