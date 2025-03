Thesocialpost.it - Bari, si uccide a 30 anni Paolo Siletti: la moglie lo ha istigato al suicidio

Leggi su Thesocialpost.it

, un giovane di 34originario di Santeramo in Colle (), aveva incontrato Noura Morsy a Sharm el-Sheikh mentre lavorava come animatore turistico. Tra i due era nata una storia d’amore che sembrava solida e destinata a durare. Dopo un periodo di fidanzamento, nel 2019 si erano sposati al Cairo e, duedopo, era nata la loro bambina. Tuttavia, secondo quanto emerso successivamente, la nascita della figlia avrebbe segnato l’inizio di un periodo difficile per.Dalle testimonianze raccolte, sembra che il comportamento di Noura sia cambiato drasticamente, trasformando il matrimonio in un incubo per. La donna avrebbe iniziato a maltrattarlo, minacciandolo di sottrargli per sempre la figlia e insultandolo pesantemente. Insoddisfatta della loro casa a Santeramo e desiderosa di trasferirsi a, criticava l’arredamento acquistato dai suoceri e chiedeva continuamente più denaro.