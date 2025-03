Inter-news.it - Barella è il grimaldello dell’Inter, un dato assoluto lo certifica

Nicolòsta vivendo una delle migliori stagioni in maglia Inter. Alla vigilia dell’ultima pausa per le Nazionali, il vice-capitano ha un bottino di 3 gol e 8 assist. Ma è un altrore la sua centralità nel gioco nerazzurro.VIA DELLA MATURAZIONE – In una stagione complessa, piena di impegni e di fatiche, nell’Inter ci sono alcuni pilastri a cui i compagni possono aggrapparsi per tenere la barra dritta. E uno di questi pilastri è sicuramente Nicolò. Che con Lautaro Martinez divide i gradi di capitano e il ruolo di leader temperamentale dei nerazzurri. Ma che è anche uno dei centri nevralgici della squadra in termini tecnici. Un centro di gravità e qualità di cui Atalanta-Inter è solo l’ultimo esempio. Con unche più di altrila sua importanza cruciale nello schema di Simone Inzaghi.