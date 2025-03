Sport.quotidiano.net - Barcellona, Yamal non si nasconde: “Per la Champions i favoriti siamo noi”

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 18 marzo 2025 – Il talento delha le idee chiare: secondo lui, la squadra favorita per la vittoria finale dellaLeague è proprio la sua. In una recente intervista a Sport, il giocatore spagnolo ha ammesso di aver maturato questa convinzione a seguito dell'eliminazione del Liverpool agli ottavi. Al termine della fase campionato, infatti, il numero 19 delconsiderava la squadra di Slot come la più accreditata a sollevare al cielo il trofeo, ma l'ultimo turno eliminatorio ha decisamente cambiato le sue idee. I reds sono clamorosamente usciti contro il PSG dopo due partite decisamente non all'altezza. All'andata, giocata al Parco dei Principi, gli uomini di Slot sono stati sovrastati dai francesi praticamente per tutta la partita, salvo poi trovare il vantaggio con Elliott all'87'.