Modenatoday.it - Bandiere a mezz’asta, oggi si ricorda la Giornata delle vittime del covid-19

Leggi su Modenatoday.it

"Ladel Ricordodelè un momento di profonda riflessione per tutti noi. Non dobbiamo dimenticare le sofferenze di chi ha perso la vita e l’impatto che la pandemia ha avuto sulle nostre comunità. È anche un’opportunità per esprimere gratitudine a coloro che hanno.