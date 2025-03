Ilgiorno.it - Banda di rapinatori alla sbarra: prime quattro condanne. Sette anni e 4 mesi al modello

Brescia –al termine del processo in abbreviato, altrettanti rinvii a giudizio e per il resto patteggiamenti e messeprova. Sì è conclusa così ieri l’udienza preliminare per iche il 23 febbraio 2024 razziarono “I gioielli di Rossana” sotto i portici di via X Giornate (700mila euro di bottino, il titolare ferito al volto con il calcio di una pistola, due spari a salve esplosi in aria per aprirsi una via di fuga in monopattino da parte di due finti rider). Aloune Sylla, ventiduennesenegalese di Mazzano, è stato condannato a 7e 4- la procura aveva chiesto 10-; Hygr Dedushi, 27, albanese incensurato a 7,2; Ayoub Rachidi, 26, elettricista del Marocco con cittadinanza italiana di Mazzano, a 5e otto. Il gup ha inflitto un anno e otto, poi, a Davide Melzani, che era accusato di una tentata rapina in casa, a Calcinato, dex datrice di lavoro di Dadushi, in concorso con Sylla e Rachidi.