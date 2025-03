Riminitoday.it - Bambini felici e genitori rilassati (a 700 euro a notte): così i family hotel hanno conquistato la riviera

Leggi su Riminitoday.it

Alberghi su misura pere figli, che offrono decine di servizi all inclusive pensati appositamente per le famiglie in vacanza, dai ghiaccioli illimitati agli "splash park". Sono i, un genere di struttura ricettiva che negli ultimi anni ha conosciuto una grande espansione.