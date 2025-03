Gravidanzaonline.it - Bambini e paura della guerra: come aiutarli a gestire ansia e preoccupazioni

Parlare diai? Può sembrare una scelta sbagliata e controproducente, ma in realtà può – anche considerando le notizie che ogni giorno, soprattutto negli ultimi anni, riceviamo sui vari conflitti nel mondo, specialmente quelli a noi molto vicini – essere non solo necessario ma anche benefico. Analizziamo con più attenzioneaffrontare il rapporto train maniera positiva.: perché lapuò essere così intensa?Tra le principali paure deispesso non consideriamo quella. Questo, almeno in Italia e in altri Paesi occidentali, perché i conflitti non vanno oltre la notizia ascoltata al telegiornale, vista sui social o percepita nei discorsi degli adulti. Questo privilegio (Save the Children stima che nel 2023 circa un bambino su cinque viveva in una zona di), al netto di tutte le differenze del caso, non ci risparmia, soprattutto ai più piccoli, di avere