Lanazione.it - Balla la techno al cimitero, è polemica per un video sui social. Il sindaco sporge denuncia

Poggio a Caiano, 18 marzo 2025 – Al buio, alla sola luce delle lampade votive una ragazza hato dentro le gallerie delcomunale ed ha postato ilsu Tik Tok. E' accaduto ieri sera, non è chiaro se ilè stato girato quando ilera ancora aperto ma il sole già tramontato oppure se la ragazza (insieme a chi ripreso col cellulare), è riuscita ad entrare in qualche modo quando era già chiuso. Ildura 22 secondi e lei è sulla terrazza della galleria del primo piano e (con un sottofondo di musica) si esibisce con uno stile da ballerina professionista. Ilè rimbalzato su Facebook, nei gruppi, scatenando una valanga di commenti e critiche. La ragazza che lo ha postato nel gruppo “Aria nuova” afferma nei commenti di non essere lei la “ballerina”.