Bagni | L’Inter è in ripresa! Contro l’Atalanta ho visto una squadra dominante…

di Redazione: «è inhounadominante.» Le parole dell’ex giocatore sul momento nerazzurroIntervistato dai microfoni di LaPresse, Salvatoreha parlato cosi del:LE PAROLE- «ha giocato bene ed è in. Quella delle ultime quattro partite non era un’Inter all’altezza, ieri invece si è vista unadominante, fin dal primo minuto è entrata in campo nel modo giusto, hanno ritrovato la condizione.? La qualità delpuò fare la differenza, è costruita per vincere non solo in Italia, dopo la prestazione con la Juventus si pensava che la Dea restasse più in partita. Il Napoli nonostante il passo falso a Venezia è comunque messo benissimo. Purtroppo già nelle settimane precedenti si ècome la realizzazione non è il suo forte anche se ha creato occasioni.