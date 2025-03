Napolipiu.com - Bagni: “Il Napoli deve crederci, l’Inter ha un tour de force difficile”

Leggi su Napolipiu.com

: “Ilha unde”">Salvatore, ex campione del, ha analizzato la corsa scudetto in un’intervista rilasciata a Il Mattino. Dopo la frenata degli azzurri a Venezia e la vittoria delcontro l’Atalanta, il quadro sembra più chiaro: “L’Atalanta è fuori. Ora la lotta è tra Inter e”, ha dichiarato., nessuna conseguenza dopo Venezianon vede segnali negativi dopo il pareggio contro il Venezia: “Ilci crede e non mollerà. Del resto, la squadra ha già dimostrato di saper reagire dopo qualche battuta d’arresto. A Venezia ci sono state occasioni, ma tra il palo e un portiere in serata di grazia, il gol non è arrivato”.Sevanta il miglior attacco del campionato e la seconda miglior difesa, ilpuò contare sul reparto arretrato meno battuto della Serie A.