Badminton, Yasmine Hamza vince il torneo delle Future Series a L'Avana!

fa valere il proprio status di numero 1 del seeding e conquista il XXIIIInternacional Giraldilla 2025 di, valido per il circuito, andato in scena a(Cuba), imponendosi nel tabellone di singolare femminile senza concedere game alle avversarie.L’azzurra, in virtù della testa di serie numero 1, ha usufruito di un bye al primo turno, entrando in gioco direttamente agli ottavi di finale, nei quali ha superato la costaricense Lauren Villalobos con un duplice 21-12 in 20?. Affermazione ancor più netta nei quarti, nei confronti della padrona di casa cubana Taymara Oropesa Pupo, battuta per 21-10 21-9 in 27 minuti.Nel penultimo atto dell’italiana si è imposta rapidamente sulla guatemalteca Adriana Barrios Chiong, battuta per 21-8 21-12 in 23?, mentre in finale l’azzurra ha superato l’atleta numero 2 del seeding, la transalpina Romane Cloteaux-Foucault, sconfitta per 21-18 21-14 in 35 minuti di gioco.