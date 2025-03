Gqitalia.it - Bad Bunny ha festeggiato la sua campagna per Calvin Klein Underwear mettendo fine alla dieta

Un nuovo acclamato album. Una titanica residenza in patria al Coliseo De Puerto Rico. Un'esibizione spettacolare al SNL50. Nel 2025 è un buon momento per essere Bad. Il poliedrico artista portoricano - musicista, attore, designer, attivista, legittimo lottatore professionista, e l'elenco continua - non è certo passato inosservato, ma gli ultimi mesi hanno visto Benito ascendere a vette ancora più alte. Il suo ultimo album, Debí Tirar Más Fotos, attinge a piene mani dtradizione della musica portoricana e segna una delle sue uscite più acclamate fino a oggi. L'uscita lo ha visto comparire ovunque, dalle fermate della metropolitana di New York con Jimmy Fallon a Hot Ones (si è fermato presto ma ha continuato l'intervista).E non ha intenzione di rallentare. Oggi Badè stato presentato come volto della nuovaprimaverile di, scattata dal leggendario Mario Sorrenti.