Agi.it - Aveva un orologio al polso da 250 mila euro. Derubato in centro a Milano

Leggi su Agi.it

AGI - Un italiano di 65 anni ha denunciato di aver subito ieri pomeriggio il furto con strappo dell'del valore di 250inno. L'uomo era a bordo della sua Mercedes in via Cesare Cantù, a pochi passi da piazza del Duomo, quando si è fermato per controllare sul cellulare la strada. All'improvviso una mano si è intrufolata nel finestrino aperto e gli ha strappato l'Audemars Piguet modello Aquanaut che portava al. Inseguimento e fuga del ladro Il 65enne è sceso dalla macchina e si è messo all'inseguimento a piedi del ladro. È riuscito a seguirlo fino a via San Giovanni sul Muro, dove il sospettato è montato in sella a uno scooter ed è riuscito a scappare. La vittima ha quindi chiamato il 112. Indagini della polizia Le indagini della polizia partiranno dalla denuncia dell'uomo e dall'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.