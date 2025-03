Ilrestodelcarlino.it - Aveva 7 chili di cocaina nascosti in auto, per un valore di 600mila euro: arrestato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 marzo 2025 - Un'operazione della polizia stradale ha portato all'arresto di un 38enne di origine straniera, residente nella provincia di Ferrara, trovato in possesso di settedinell’. Dettagli del Sequestro Sono stati sequestrati 6 panetti diper un peso complessivo di 6,75, un quantitativo che avrebbe fruttatosul mercato. La droga era nascosta in un vano appositamente creato nel cruscotto lato passeggero, accessibile solo tramite l’azionamento di interruttori. Intervento della Polizia Stradale L'arresto è avvenuto nei pressi del casellostradale di Casalecchio di Reno, il pomeriggio del 13 marzo. L'attenzione degli agenti è stata catturata dalla velocità anomala di un': la pattuglia ha deciso di fermare il veicolo per un controllo più approfondito.