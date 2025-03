Dayitalianews.com - Autovelox nel Lazio: questa la mappa delle postazioni mobili attive dal 17 al 23 marzo 2025

Leggi su Dayitalianews.com

Monitoraggio della velocità sulle principali arterie stradaliNella settimana dal 17 al 23, la Polizia Stradale ha programmato una serie di controlli della velocità in diverse zone del, con particolare attenzione ad alcune strade statali e autostrade ad alto traffico. Gliverranno installati per monitorare il rispetto dei limiti e garantire maggiore sicurezza stradale.Le strade interessate dai controlliI dispositivi di rilevazione saranno attivi su alcuneprincipali arterie della regione, tra cui: questo il calendariopreviste nei prossimi giorni.Calendario deglinelLunedì 17? SS 675 Umbro-Laziale (provincia di Viterbo)Giovedì 20? SS 1 Aurelia (provincia di Viterbo)Sabato 22? Autostrada A12 Roma-Civitavecchia (provincia di Roma)Domenica 23? Autostrada A24 Roma-Teramo (provincia di Roma)Obiettivo: sicurezza stradale e prevenzione degli incidentiL’instalne deglilungo queste tratte ha lo scopo di prevenire e ridurre gli incidenti causati dall’eccesso di velocità, unaprincipali cause di sinistri sulle strade italiane.