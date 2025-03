Thesocialpost.it - Autobus prende fuoco, a bordo molti studenti: l’autista salva i passeggeri

Questa mattina, intorno alle 7:30, undella linea 32 della compagnia Mobilità di Marca (Mom) ha presoin via Anzano a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso. Adel mezzo vi erano circa venti, tra cui numerosidelle scuole medie e superiori.L’incidente è stato causato da un guasto meccanico nel vano motore, da cui ha iniziato a sprigionarsi del fumo bianco., accortosi immediatamente della situazione, ha fermato il veicolo e ha fatto scendere tutti i, evitando così possibili conseguenze gravi.Le fiamme hanno rapidamente avvolto l’, distruggendolo quasi completamente. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del, provenienti da Vittorio Veneto e Conegliano, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area.