Lapresse.it - Auto, Urso: “Necessaria riconversione in diversi settori, anche difesa”

Leggi su Lapresse.it

“Finalmente Draghi ha detto in manierarevole quello che noi diciamo da lungo tempo, per esempio sulle conseguenze negative del ‘Green deal’ com’è stato realizzato. Per noi oggi è importantissima la neutralità tecnologica. Per noi da sempre, come per lui oggi, è importante mantenere il motore endotermico oltre il 2030, così come è importante che si coniughi la sostenibilità ambientale con quella industriale, economica, produttiva e sociale del continente. Queste cose le diciamo da due anni in Europa e da sempre in questo Parlamento”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, commentando con i cronisti all’esterno del Senato l’audizione di Mario Draghi alle Commissioni riunite di Bilancio, attività Produttive e Politiche UE.“Draghi parla di cessione di sovranità dei singoli Stati? Noi abbiamo sempre sostenuto che su alcunici vuole più Europa e su altri bisogna lasciare liberi gli Stati di operare al meglio.