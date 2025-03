Abruzzo24ore.tv - Autisti 118 di Sulmona in rivolta: stipendi non pagati e futuro incerto

L'Aquila - Protesta deglidel servizio 118 anon erogati, tredicesime mancanti e incertezza sullavorativo alimentano la tensione nel settore sanitario locale. A, glidel servizio 118 hanno avviato una protesta a causa del mancato pagamento deglie dell'assenza della tredicesima mensilità. La situazione ha generato preoccupazione tra i lavoratori, che temono per la loro stabilità economica e per la continuità del servizio di emergenza sanitaria. La crisi nel settore del trasporto pubblico locale non è una novità per la città. Recentemente, il servizio urbano ha subito una riduzione significativa delle corse a causa della carenza di personale. In un solo giorno, sono state cancellate ventiquattro corse per assenze legate a ferie, malattie e permessi, evidenziando una situazione critica che si ripete settimanalmente.