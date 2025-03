Sport.periodicodaily.com - Austria-Serbia: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli spareggi di Nations League 2024/2025. Gli ospiti dovranno evitare la retrocessione contro i padroni di casa che invece vogliono la promozione in Lega A.si giocherà giovedì 20 marzo 2025 alle ore 20.45 lo stadio Hernst Happel.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si sono visti togliere il primo posto nel girone di Nations League dalla Norvegia in virtù del pareggio ottenuto contro la Slovenia nell’ultima giornata. Un risultato che ha offuscato quanto di buono fatto dalla Nazionale di Ragnick reduce da tre vittorie consecutive.I serbi arrivano da un girone di Nations molto complicato con Spagna, Svizzera e Danimarca dove sono riusciti ad ottenere soltanto 1 vittoria, 2 pareggi e tre sconfitte. Risultati che hanno relegato la Nazionale di Stojkovic al terzo posto costringendolo allo spareggio.