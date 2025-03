Aurora Bellini morta in gita il malore di notte sul traghetto a Napoli | l’ipotesi dell’infarto

Leggi su Open.online

Si chiamavala studentessa di 19 anni, e non 17 come appreso inizialmente,sulche dadoveva portare la sua classe a Palermo per unascolastica. La ragazza originaria di Batignano, in provincia di Grosseto, sarebbe deceduta dopo essersi sentita male appena rientrata nella sua cabina lascorsa. I suoi compagni di classe sono stati i primi ad accorgersi della sue condizioni e hanno lanciato l’allarme. La ragazza frequentava il quarto anno dell’indirizzo informativo dell’istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto.I soccorsi al largo di CapriI soccorsi sono intervenuti con una motovedetta della Guardia costiera e il personale del 118, che ha inviato a bordo delraggiunto al largo di Capri anche un medico. Inutili i tentativi di rianimare la ragazza, che sarebbepoco dopo l’arrivo dei soccorsi.