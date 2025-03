Ilfattoquotidiano.it - Audi, un 2024 tra luci e ombre. Con il nuovo piano investimenti per 8 miliardi in Germania

Come gli altri rivali tedeschi, ancheha archiviato ilcon un bilancio con diversi segni “-”, incluso quello che precede il premio per i dipendenti, che sarà comunque di 5.310 euro. Per il 2025 c’è un prudente ottimismo circa il recupero di fatturato e margini grazie al “portafoglio di prodotti più giovane sul mercato premium” promesso entro la fine dell’anno. Nel 2025 debutterano le nuove generazioni di A6 (la declinazione Avant è già stata presentata) e Q3, il cui esordio avverrà nel corso dell’estate. Il risultati non esaltanti sul fronte elettrico hanno indotto il costruttore di Ingolstadt a puntare anche sulle motorizzazioni plug-in: addirittura dieci nuove vetture destinate alla commercializzazione entro dicembre.ha parlato di un“impegnativo” e il Ceo Gernot Döllner ha confermato una riorganizzazione attuata “in modo coerente, con nuovi modelli, un assetto rafforzato in Cina e strutture aziendali più efficienti”.